ВОЙНА В Украине ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины – оперативное командование

2022-05-29 21:00

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят контрнаступательные действия против российских оккупантов в южных областях страны.

Об этом 28 мая в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

Украинские военные отметили, что ситуация на линии столкновения на юге страны "имеет свою динамику".

"В результате контрнаступательных действий наших войск врагу нанесен существенный урон и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах", – говорится в сообщении.

Боевые действия продолжаются, добавили в ВСУ.

"Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей. Снова атакован Николаев реактивными системами залпового огня. От отчаяния враг пытается больно ужалить и снова попадает в жилые кварталы", – подчеркивается в сообщении.