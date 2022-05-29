ВОЙНА В Украине ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины – оперативное командование

2022-05-29 21:00

 

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят контрнаступательные действия против российских оккупантов в южных областях страны.

Об этом 28 мая в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

Украинские военные отметили, что ситуация на линии столкновения на юге страны "имеет свою динамику".

"В результате контрнаступательных действий наших войск врагу нанесен существенный урон и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах", – говорится в сообщении.

Боевые действия продолжаются, добавили в ВСУ.

"Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей. Снова атакован Николаев реактивными системами залпового огня. От отчаяния враг пытается больно ужалить и снова попадает в жилые кварталы", – подчеркивается в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин поговорил с Макроном и Шольцем: угрожал из-за оружия для Украины

2022-05-29 17:00

ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай

2022-05-29 15:00

ВСУ ликвидировали более 30 тысяч оккупантов. Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 29 мая

2022-05-29 14:00

Арестович назвал дату, когда ситуация на линии фронта начнет меняться в пользу Украины

2022-05-29 12:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Братчук: У нас столько ракет Harpoon, что можем потопить весь Черноморский флот роССии

2022-05-29 22:00

ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины – оперативное командование

2022-05-29 21:00

В ЕС предложили исключить нефтепровод "Дружба" из эмбарго против России, - Bloomberg

2022-05-29 18:00

Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, - Фельдгузен

2022-05-29 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Братчук: У нас столько ракет Harpoon, что можем потопить весь Черноморский флот роССии 2022-05-29 22:00
ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины – оперативное командование 2022-05-29 21:00
В ЕС предложили исключить нефтепровод "Дружба" из эмбарго против России, - Bloomberg 2022-05-29 18:00
Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, - Фельдгузен 2022-05-29 16:00