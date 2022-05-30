ВОЙНА В Украине Кому из внутренних переселенцев с мая отменяют выплаты - новые правила госпомощи

2022-05-30 10:26

В Украине с мая отменяют выплаты для части внутренних переселенцев. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире телемарафона.

По словам Лазебной, денежную помощь продолжат выплачивать тем, кто проживает в зоне боевых действий, и тем, чье жилье было разрушено в результате войны.

"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы им благодарны. Таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – сказала министр.

Ранее сообщалось, что в ОП готовят программу возвращения переселенцев из-за границы.

Согласно данным ООН, Украину с начала войны покинули 6,5 млн человек, но в последнее время фиксируется значительный рост возвращающихся в страну граждан. При этом еще 8 млн человек стали внутренними переселенцами.

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