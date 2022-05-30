ВОЙНА В Украине Бои на Донбассе ожесточились, войска рф штурмуют на нескольких направлениях – Минобороны

2022-05-30 16:00

Боевые действия на востоке страны достигли максимальной интенсивности

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В частности, спикер отметил, что российские оккупационные войска не прекращают ведения наступательных действий в Восточной операционной зоне и пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, обеспечить устойчивость сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, а также блокируют морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.

Как пояснил Мотузяник, таковы тактические планы врага.

"Для этого российское командование задействовало все силы и осуществляет попытки окружить наши войска в Донецкой и Луганской областях. Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии боевого столкновения и также пытаются бить в глубину нашей обороны", - подчеркнул Мотузяник.

По его словам, одновременно оккупанты осуществляют штурм на нескольких направлениях.

"Ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - сказал спикер.

Он добавил, что враг с целью усиления войск и восстановления потерь снимает устаревшее вооружение и военную технику.

Как сказал Мотузяник, украинские войска проводят военную операцию и наносят оккупантам потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Спикер рассказал, что на Харьковском направлении ВСУ противодействуют подразделениям оккупационных войск, которые сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и позиций и пытаются не допустить продвижения украинских сил к государственной границе.

При этом на Славянском направлении противник перегруппировывается для возобновления наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Мотузяник отметил, что украинские войска отражают штурмовые действия противника в направлении поселков Долгенькое и Курулька.

На Луганском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов, которые пытаются окружить украинские подразделения в районе Лисичанска и Северодонецка, и блокировать основные логистические пути.

Кроме того, на Лиманском направлении оккупанты закрепляются в районе Лимана и проводят перегруппировку.

К тому же на Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки, а на Бахмутском – оккупанты осуществляют перегруппировку для дальнейшего наступления на Камышеваху и с этой целью наращивают систему противовоздушной обороны.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и огонь в сторону позиций украинских войск.

Также на Запорожском направлении враг открывал огонь из артиллерии в районах населенных пунктов Орехово и Луговское.

На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании захваченных рубежей, ведут разведку и пытаются сковывать силы обороны Украины.