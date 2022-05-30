ВОЙНА В Украине Пытались продвинуться вперед. ВСУ уничтожили взвод россиян из Псковской области

2022-05-30 17:00

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области. Были убиты около 20 оккупантов вместе с техникой.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Как уточнил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ, было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой.