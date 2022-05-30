ВОЙНА В Украине видео Kalush Orchestra продали награду "Евровидения" за $900 тысяч ради ВСУ

2022-05-30 19:30

Закончился благотворительный онлайн-аукцион, на котором группа Kalush Orchestra продала свой кубок, который выиграли на Евровидении-2022. Об этом сообщается в Telegram-канале "Евровидения Украина".

Аукцион проводил в прямом эфире Instagram шоумен и волонтер Сергей Притула.

Музыканты получили за хрустальный микрофон 900 тысяч долларов. Деньги будут направлены на покупку на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Также лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк продал на аукционе свою розовую культовую панамку.

Напомним, Kalush Orchesta в конце своего выступления в финале конкурса призвали помочь Украине и спасти "Азовсталь". В результате чего возникли опасения, что группу могут дисквалифицировать, поскольку на "Евровидении" запрещены политические лозунги. В то же время Европейский языковой союз заявил, что считает призывы к миру и помощи Украине гуманитарными, а не политическими.

Kalush Orchesta получил 631 балл, при этом 439 баллов отдали зрители. Победа представителей нашей страны означает, что Украина имеет право провести конкурс в следующем году.

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