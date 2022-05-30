ВОЙНА В Украине роССия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью

2022-05-30 21:00

На территорию Курской области направили "большое количество личного состава министерства обороны"‎ оккупантов.

Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, к Сумской области подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт во время совещания, пишет "Медуза".

По его словам, в область "уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны РФ, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - заявил Старовойт.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Ранее в Генштабе заявляли, что Россия готовится возобновить наступление с территории двух областей.