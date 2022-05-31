ВОЙНА В Украине Херсонская область: оккупанты отошли с потерями и в панике из Николаевки после наступления ВСУ

2022-05-31 17:00

Российские оккупанты понесли потери и отошли из Николаевки в Херсонской области в ходе удачного наступления подразделений Сил обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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«В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил российской федерации», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, сообщается, что российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния врага.

«Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который любым образом пытается избежать боевых действий», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Успешная контратака украинских военных в Херсонской области может заставить российских оккупантов привлечь в регион дополнительные силы.