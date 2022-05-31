ВОЙНА В Украине «Сегодня йоркширского терьера ели»: под Херсоном оккупанты едят собак из-за проблем со снабжением

2022-05-31 21:00

 

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика

Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которую перехватила Служба безопасности Украины.

«Все х*ево. Нас укры еб*т, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», – пишет своему знакомому рашист, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонщины.

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты «просто не могут доставить».

Это резко контрастирует с «победной» картинкой, транслируемой на российском телевидении. Так что на удивленную ремарку друга, что в них СМИ «рисуют только победы», отвечает просто: «Пусть сюда идут и рисуют».

И чтобы раздобыть продукты, оккупант просит одолжить денег… Однако их не так легко нарисовать, как победы в телевизоре.

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