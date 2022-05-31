ВОЙНА В Украине Выброшенные фрукты и овощи гниют на обочинах: роССияне запрещают херсонцам везти продукты в Запорожье

2022-05-31 21:30

 

Российские оккупанты издеваются разными способами над жителями оккупированных территорий.

Россияне продолжают держать в качестве живого щита тысячи украинцев, в частности мариупольцев и жителей оккупированной Херсонской области. В частности, страдают блок-поста в Васильевке те, кто направляется в сторону Запорожья.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, сейчас многие жители Херсонской области направляются в сторону Запорожья с грузом собственноручно выращенных огурцов, полунцы и других типичных для этого времени овощей, фруктов и ягод. Впрочем, оккупанты заставляют все выбрасывать перед блокпостом. Мол, то российские товары – "ничего хохлов кормит".

"Сейчас сотни килограммов продуктов и тысячи неодержанных гривен гниют по дороге и обочинам. Голодомор давно стал неотъемлемой частью геноцида украинцев со стороны россиян", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Мариуполь разрушен оккупантами и превратился в кладбище. За месяц россияне похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч местных жителей. Россия начала аннексию Мариуполя и выдает русские паспорта.

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