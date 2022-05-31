ВОЙНА В Украине АЗС Украины скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь им стоит заправиться

2022-05-31 22:00

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (2-31 мая) в сетях АЗС выросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л.

Как видим, стоимость голубого топлива существенно прибавила. Приблизительно речь идет о 30%.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11,00 грн/л - до 41,00 и 41,97 грн/л соответственно.

На 9,57 грн/л увеличила цену консолидированная сеть "Привата". На ее станциях автогаз стоит 39,92–39,95 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л – до 2 мая). На станциях KLO и SOCAR продукт подорожал на 11,50 и 8,50 грн/л до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно.

Кроме того, на 4-14 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, UPG, "Нефтек", BVS и другие.