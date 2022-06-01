ВОЙНА В Украине Киев постоянно следит за белорусским направлением и осознает угрозу, - секретарь СНБО Алексей Данилов

2022-06-01 09:33

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (создание нового оперативного командования – южного -ред.), уже расположены российские Искандеры, и уровень угрозы с той стороны нам понятен", - отметил он.

По словам Данилова, сможет ли Украина держать оборону на этом направлении, зависит от многих факторов.

Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. …Я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных сил", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, только бой покажет, насколько Армия Украины готова отразить новую атаку со стороны Беларуси. В любом случае оккупантам придется очень несладко.