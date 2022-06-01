ВОЙНА В Украине Мобилизация в украинскую армию: ответы на 7 важных вопросов

2022-06-01 16:30

С началом войны в Украине тысячи людей вступили добровольцами в ряды ВСУ, чтобы защищать независимость нашего государства и давать отпор врагу. На сегодняшний день на войне находится около 700 тысяч военнослужащих.

На семь основных вопросов о мобилизации ответили адвокат юридической компании "Миллер" Андрей Новак и заместитель Министра обороны Анна Маляр.

Могут ли неподготовленных бойцов отправить на передовую?

Если человек служил в армии или имеет боевой опыт, его направляют в воинские части. В случае отсутствия этого военнообязанные сначала проходят через учебные центры.

По словам Анны Маляр, в условиях войны подготовка рядового и сержантского состава в таких центрах проводится по сокращенным срокам – от 7 до 20 суток. Она отмечает, что регламентом, к сожалению, не предусмотрены требования, как должна проводиться подготовка.

При этом большинство резервистов терробороны, заключавших контракт, уже с прошлого года имели подготовку – они проходили обучение и после объявления военного положения должны были собраться в месте дислокации.

Что делать, если военнообязанного отправляют воевать без навыков и подготовки?

Необходимо позвонить по горячим линиям:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Также, нужно назвать фамилию, имя, отчество и номер воинской части, в которую вас направили. Можно обратиться с жалобой к начальнику своей воинской части. Если командир не будет принимать меры, можно обратиться в военную администрацию и Генштаб.

При этом, если человек считает себя не подготовленным, но его готовили от 7 до 20 дней, то бойца законно могут отправить на фронт.

Могут отправить на фронт без амуниции?

Военнослужащие должны укомплектовываться, но не установлено, что их должны экипировать по полной программе, с рукавицами, касками и т.д. Как показывает практика, всех мобилизованных обеспечивают формой и оружием, а уже на передовой, в зависимости от целей их работы, выдают необходимую амуницию.

Многие нужды военнослужащих обеспечивают волонтеры. Если подразделение не обеспечило никаких снаряжений, нужно общаться с командирами и начальниками воинских частей. Также следует обращаться на горячие линии Министерства обороны или военную администрацию области.

Могут ли мобилизовать участника теробороны?

По словам Андрея Новака, для ответа на этот вопрос нужно понимать, что такое тероборона.

В состав ТРО входят:

силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины – комплектуются военными по контракту;

добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ) – комплектуются на добровольной основе гражданскими людьми.

"Если мы говорим о человеке, который мобилизуется в ВСУ по собственному желанию – это не доброволец, а военнообязанный, который просто пришел без вызова и повестки. Его финансовое и социальное обеспечение государством происходит по закону. Когда речь идет о добровольцах – подразумеваются добровольческие формирования территориальной общины. Это гражданские, которые не получают зарплату от ВСУ и не освобождаются от мобилизации", - объясняет юрист.

Для того чтобы гражданский мог вступить в территориальную оборону, он должен подписать контракт добровольца. Этот контракт отличается от контракта резервиста ТРО.

Срок действия контракта резервиста ТРО составляет 3 года, а соглашение добровольца может быть расторгнуто в любой момент в одностороннем порядке.

Члены добровольческих формирований ТРО не освобождаются от призыва, в частности, во время мобилизации.

Так же в состав добровольческих формирований территориальных общин не могут быть отнесены бойцы, которые уже проходят военную службу или находятся в резерве.

Почему тероборону отправляют на передовую?

Добровольческие формирования территориальных общин полностью или частично могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне определенной зоны территориальной обороны.

Также с мая Верховная Рада разрешила территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Во время военного положения добровольческие формирования территориальных общин переходят в оперативное подчинение командиров соответствующих воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил.

Утратит ли мобилизованный работу и зарплату?

Мобилизированным работникам и военнослужащим гарантируется сохранение рабочего места, должности и средней заработной платы. Для этого работник должен предоставить документы, подтверждающие мобилизацию.

Это может быть:

- военный билет с отметкой о призыве;

- справка о призыве из военкомата, или по воинской части;

- выписка из приказа или справка о внесении в списки воинской части (резервистам);

- копия контракта или удостоверение (добровольцам ТРО).

Эти документы может послать мобилизованный или его члены семьи даже онлайн, добавляет юрист.

Также работодатель может самостоятельно подать запрос в ТЦКСП, в котором мобилизованный работник состоит на учете. Важно, что эти гарантии касаются только официально трудоустроенных граждан.

Как попасть в армию?

Следует прийти в Центр комплектации и социальной поддержки.

Возьмите с собой документы: паспорт и налоговый номер; при наличии военный билет или справку; приписное удостоверение.

По прибытии в ТЦКСП военнообязан будет проходить военно-врачебную комиссию, которая определит, пригоден ли он к службе.