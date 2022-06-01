ВОЙНА В Украине роССия сосредоточила всю огневую мощь на Луганской области, - разведка Британии

2022-06-01 18:30

 

Основную огневую мощь российские войска сконцентрировали в небольшом секторе Луганской области. При этом большая часть Северодонецка, вероятно, сейчас захвачена.

Об этом сообщает Twitter Минобороны Великобритании.

"Российские наземные операции остаются узконаправленными, а вся огневая мощь сосредоточена в небольшом секторе Луганской области. 30-31 мая бои на улицах Северодонецка активизировались, российские силы продвигались все ближе к центру города. Больше половины города, вероятно, сейчас занято российскими силами, включая чеченских боевиков”, - говорится в сообщении.

Британская разведка также отмечает, что за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по объектам инфраструктуры по всей Украине.

Также там добавляют, что критически важным для нашего государства сейчас является сообщение с Румынией, в частности украинские порты на Дунае, потому что это единственный путь к экспорту.

Напомним, что российские войска вошли в центр Северодонецка Луганской области. Враг сейчас закрепляется в центральных районах.

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