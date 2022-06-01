ВОЙНА В Украине Более половины Северодонецка контролирует рф. Какая ситуация в городе сейчас

2022-06-01 19:30

Российские военные контролируют 70% Северодонецка. Часть ВСУ отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Еще часть (ВСУ, - ред.) - продолжает бои внутри города", - рассказал он, добавив, что завозить гуманитарные грузы в город пока нет возможности.

Кроме того, по словам главы региона, Лисичанск полностью находится под украинским контролем.

"Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена", - напомнил Гайдай.

Как сообщалось, во вторник, 31 мая, после авиаудара РФ над Северодонецком образовалось ядовитое облако. Войска РФ попали в цистерну с азотной кислотой.

Напомним, из Луганской области официально остановили эвакуацию. Это произошло после того, как в понедельник, 30 мая, российские кафиры обстреляли автомобиль, ехавший за желающими уехать, погиб журналист из Франции.