ВОЙНА В Украине Байден объяснил, на что Америка пойдет в Украине, анонсировал новое оружие

2022-06-01 22:30

Президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине, предоставят ракетные системы и боеприпасы, но не будут ни затягивать войну, ни оказывать давление на Киев, чтобы он пошел на уступки России.

Источник: статья Джо Байдена в "The New York Times" с заголовком "Что Америка будет и чего не будет делать в Украине"

Детали: Поскольку война идет четвертый месяц, а партнеры оказывают Украине беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку, Байден объяснил: "Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии".

Американский президент хочет, чтобы Украина могла сражаться на поле боя и занимать более сильную позицию за столом переговоров/

Прямая речь: "Поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине.

Мы продолжим сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в отношении российских санкций – самых жестких из когда-либо введенных против большой экономики.

Мы продолжим предоставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные реактивные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Мы также пошлем еще миллиарды финансовой помощи, как это позволил Конгресс".

Детали: Байден добавил, что США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризис, который усугубляет агрессия России.

Он пообещал помочь европейским союзникам и другим уменьшить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить "переход к будущему чистой энергии".

Байден добавил, что США продолжат укреплять восточный фланг НАТО, и вступление Финляндии и Швеции в Альянс укрепило бы общую безопасность.

Прямая речь: "Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Хотя я не согласен с Путиным и считаю его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться совершить его свержение в Москве.

Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, отправляя американские войска воевать в Украину, или атакуя российские силы.

Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределы. Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль России.

Мой принцип в этом кризисе был "Ничего об Украине без Украины". Я не буду давить на украинское правительство – частно или публично – чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам".

Детали: Американский президент подчеркнул, что переговоры Украины и России останавливаются не потому, что Украина отвернулась от дипломатии, а потому, что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под контроль как можно большую часть Украины.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать над укреплением Украины и поддерживать ее усилия, направленные на достижение завершения конфликта путем переговоров", – пообещал Байден.

По его словам, национальным интересом США является обеспечить мирную и стабильную Европу и четко дать понять, что сила не является правильной.

"Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет сигнал другим потенциальным агрессорам, что они тоже могут захватить территории и подчинить другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий. И это может означать конец основанного на правилах международного порядка и открыть двери агрессии в других местах с катастрофическими последствиями во всем мире", – пояснил Байден.

Он также подчеркнул, что любое использование ядерного оружия в этом конфликте было бы абсолютно неприемлемым для США и остального мира – и повлекло бы за собой тяжелые последствия.

Прямая речь: "Американцы будут держать курс на украинский народ, потому что мы понимаем, что свобода имеет цену ("freedom is not free" – ред.). Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы стремились издеваться и подавлять невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас.

Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибался. Если он ожидает, что в последующие месяцы мы дрогнем или распадемся, он также ошибается".