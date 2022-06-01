ВОЙНА В Украине Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

2022-06-01 23:00

 

Зеленский отметил успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "На Херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области. Ключевое направление – Гуляйполе и Орехово".

Детали: Зеленский подчеркнул, что украинские военные "остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве".

Что предшествовало: 30 мая в Генштабе сообщили, что украинские войска заставили врага отойти из населенного пункта Николаевка Херсонской области.

29 мая председатель Харьковской ОВА проинформировал Зеленского, что в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, но уже 5% были освобождены от российских захватчиков.

subscriber subscriber

Еще по теме

«Сегодня йоркширского терьера ели»: под Херсоном оккупанты едят собак из-за проблем со снабжением

2022-05-31 21:00

Новый сезон: ВСУ 22-й раз ударили по складу оккупантов в Чернобаевке

2022-05-30 22:00

фото "Редкий зверь": ВСУ уничтожили вертолет рф, предназначенный для VIP-перевозок

2022-05-30 21:30

видео Kalush Orchestra продали награду "Евровидения" за $900 тысяч ради ВСУ

2022-05-30 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

2022-06-01 23:00

Байден объяснил, на что Америка пойдет в Украине, анонсировал новое оружие

2022-06-01 22:30

За размещение переселенцев можно получить компенсацию: какие документы нужны

2022-06-01 21:00

фото США дадут Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS, но просят не стрелять по роССии

2022-06-01 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях 2022-06-01 23:00
Байден объяснил, на что Америка пойдет в Украине, анонсировал новое оружие 2022-06-01 22:30
За размещение переселенцев можно получить компенсацию: какие документы нужны 2022-06-01 21:00
фото США дадут Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS, но просят не стрелять по роССии 2022-06-01 20:30