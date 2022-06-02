Экономика Европейский бизнес обратился к властям Украины с инициативами, которые помогут восстановить экономику

2022-06-02 09:33

Европейская бизнес ассоциация обратилась к властям Украины с налоговыми инициативами, которые помогут восстановить экономику. Обращение направлено главе Налогового комитета Верховной Рады Даниилу Гетманцеву, министру экономики Юлии Свириденко, и министру финансов Сергею Марченко.

В частности, инициативы касаются телекоммуникационных услуг, налогообложению украинцев в других странах, и упрощению уплаты благотворительных взносов.

"Принятие этих изменений будет способствовать восстановлению производства, наращиванию экспорта, удовлетворению спроса украинских потребителей и, как следствие, восстановлению экономики, сохранению рабочих мест, налоговым поступлениям в госбюджет и усилению благотворительной деятельности", - говорится в сообщении.

В частности, ЕБА предлагает определить статус граждан Украины, вынужденных из-за войны находящихся за пределами Украины, но продолжающих получать доходы от украинских компаний. Этот вопрос необходимо урегулировать дополнительно на международном уровне, что позволит избежать двойного налогообложения доходов украинцев и потерь в бюджет Украины.

Также в Ассоциации считают, что в нынешних условиях целесообразно не начислить налог на доходы физических лиц на зарплату и материальную помощь лицам, проживающим (жившим) на территории населенных пунктов, где проводятся (проводились) боевые действия и вынужденно покинули местожительство. Это поможет сохранить средства и вложить их в восстановление хозяйственной деятельности наиболее пострадавших предприятий и продолжение выплат таким работникам.

Еще ЕБА предлагает предоставить право юрлицам (на общей системе налогообложения) по собственному решению не уплачивать единый социальный взнос за наемных работников, призванных во время мобилизации на военную службу в ВСУ, и упростить регулирование рынка корпоративных платежных карт - для развития сферы корпоративных платежных инструментов и уменьшение доли наличного обращения в пользу безналичного.

Кроме того, ЕБА предлагает урегулировать налогообложение безвозмездно предоставленных услуг операторами электронных коммуникаций, чтобы поддержать телекоммуникационную отрасль. А в контексте благотворительной деятельности ЕБА предлагает дать некоммерческим организациям возможность передавать денежные средства не только на специальные счета НБУ, но и всем военным формированиям, учреждениям, организациям и органам власти, определенным пунктом 63 подраздела 4 раздела ХХ НКУ. Это, по мнению ЕВА, поможет в предоставлении адресной финансовой поддержки для обеспечения потребностей органов государственной власти, учреждений здравоохранения.

По данным ЕБА, потери украинского бизнеса за два месяца войны превысили $518 млн: в апреле работали в полном объеме всего 28% компаний. Основными потребностями бизнеса остаются доступ к финансам, логистические маршруты и сохранение ключевых сотрудников для функционирования бизнеса.

В Ассоциации надеются, что принятие их инициатив приблизит победу Украина на "экономическом фронте".