ВОЙНА В Украине видео Более 234 тысяч украинских детей были насильно вывезены оккупантами в роССию

2022-06-02 12:28

Как минимум 234 тысячи детей были вывезены с территории Украины в Мордор. Для детей-сирот существует угроза дальнейшего их незаконного усыновления в роССии, сообщают в МВД Украины.

"Есть информация, что как минимум 234 тыс. детей пересекли границу с рф, то есть, были вывезены с территории Украины, ОРДЛО. Сейчас устанавливаются более конкретные данные", - сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

По словам замминистра, дети, лишенные родительской опеки, требуют особого внимания украинских правоохранителей и государства в целом.

"Мы понимаем, что для детей, лишенных родительской опеки, в частности детей-сирот, существует реальная угроза дальнейшего незаконного усыновления на территории россии, вне законодательно утвержденной в Украине процедуры международного усыновления", - подчеркнула она.

Павличенко сообщила также, что за пределы Украины эвакуированы 4 тыс. 177 детей-воспитанников институциональных учреждений.