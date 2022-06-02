ВОЙНА В Украине В июне Германия передает Украине тяжелые реактивные системы залпового огня MARS II

2022-06-02 14:29

ФРГ планирует поставить Украине четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) из запасов Бундесвера. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Речь идет о РСЗО MARS II или MLRS-E - это реактивная система залпового огня, разработанная в Германии. Она является модернизацией американской М270.

Данная РСЗО способна вести огонь на расстояние до 84 км, а весь залп происходит всего за 55 секунд.

Отмечается, что поставки будут осуществляться в тесной координации с США, которые возьмут на себя обучение украинских военнослужащих использованию данных комплексов.

Тяжелые вооружения, способные поражать цели на большой дальности, предоставят уже в июне.

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