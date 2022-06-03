ВОЙНА В Украине Украинский нацгвардеец "Бандит" стал ночным кошмаром для роССийских военных летчиков

2022-06-03 11:35

Боец Национальной гвардии Украины с позывным "Бандит" за полтора месяца сбил уже три роССийских самолета, применяя самый обычный ПЗРК "Игла", сообщает пресс-служба НГУ.

"Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 "Грач" был сбит молодым человеком в последние дни мая", - говорится в сообщении НГУ.

В нем уточняется, что меткость "Бандита" нагоняет "страх и ужас на оккупантов, судя по враждебным радиоперехватам".

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется – до самой нашей победы!" - рассказал нацгвардеец.