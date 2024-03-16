Политика Байден назвал путина бандитом и призвал Конгресс немедленно принять законопроект о помощи Украине

2024-03-16 14:30

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий помощь Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

15 марта Байден принимал участие в совместном со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном мероприятии в здании Капитолия по случаю Дня святого Патрика и визита премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Президент США поблагодарил руководство Ирландии за помощь Украине и подчеркнул, что "полон решимости продолжать делать наш вклад". "Я убежден, что подавляющее большинство… членов Конгресса готово исполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он – бандит!" – сказал Байден.

Президент США призвал представителей Конгресса "немедленно прислать" ему принятый законопроект о национальной безопасности, включающий дополнительное финансирование для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь для Сектора Газа.

Ранее во время встречи с Варадкаром Байден также говорил о необходимости поддержки Украины.

"Мы объединяемся, чтобы поддержать Украину в противостоянии нашествию Путина, жестокости, с которой он атакует украинцев. Я хочу поблагодарить Ирландию за непреклонную помощь Украине, включая миллионы жизненно необходимой гуманитарной поддержки. Вы предоставляете миллионы долларов", – сказал Байден и еще раз обратился к собственным законодателям.

"Я призываю наш Конгресс выполнить свою часть. Вернитесь к работе. Мы смогли найти еще 300 миллионов долларов, но мы должны дать им пакет на 60 миллиардов долларов", – подчеркнул президент США.

Напоминаем, предложение о дополнительном финансировании для Украины более чем на 60 миллиардов долларов прошло голосование в Сенате почти месяц назад, но лидер Палаты представителей Майкл Джонсон отказывался ставить законопроект на голосование конгрессменов.