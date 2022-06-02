ВОЙНА В Украине Пентагон заранее разместил в Европе системы HIMARS для быстрой передачи Украине

2022-06-02 18:30

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил о том, что Пентагон заранее разместил высокомобильные ракетные системы HIMARS в Европе для быстрой доставки в Украину.

«В ожидании этого решения президента Джо Байдена Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их скорую доставку украинцам», – сказал он.

По словам Каля, Пентагон также разработал план немедленного обучения украинских военных, чтобы они научились безопасно и эффективно управлять системой, поддерживать ее в рабочем состоянии.

Он отметил, что предоставление таких ракетных систем залпового огня отвечает первоочередным задачам Украины. Они обеспечат дополнительную точность поражения целей на расстоянии до 70 км.

"Украинцы заверили нас, что будут использовать эти системы только в оборонных целях", то есть на территории Украины, добавил он.

Первый транш предусматривает передачу четырех систем HIMARS, сказал Каль, добавив, что обучение займет около трех недель.

«Таким образом, пройдет несколько недель, прежде чем эта работа будет завершена», – отметил он.

Заместитель главы Пентагона пояснил, что хотя войска рф обстреливают Украину и со своей территории, «ядро битвы сейчас находится на украинской территории на востоке страны». Поэтому, по его словам, на этом этапе борьбы решено поставлять в Украину боеприпасы с меньшей дальностью.

При этом добавил: «У нас есть большой потенциал, у нас, конечно, есть куда расти, но посмотрим, как будет развиваться ситуация на поле боя».

Он подчеркнул, что США будут продолжать тесно консультироваться с Украиной и наращивать поставки дополнительных систем для поддержки ее обороны.