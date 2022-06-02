ВОЙНА В Украине "Сюрпризы, которые не понравятся врагу": Украина озвучила США новые потребности

2022-06-02 19:30

 

Украина озвучила Соединенным Штатам Америки новые потребности для победы в войне против Российской Федерации.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, сегодня вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

"Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, который включает РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы", - сообщил Ермак.

Он отметил, что это не последняя помощь США. "Мы озвучили потребности нашей армии для победы над Россией", - подчеркнул Ермак.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", - подчеркнул руководитель ОП.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден объявил 1 июня о новом пакет вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Ранее в Пентагоне сообщили, что переданные Украине американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже в Европе.

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