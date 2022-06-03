ВОЙНА В Украине СБУ разоблачила агентуру рф в Укроборонпроме и задержала коллаборантов на востоке

2022-06-03 22:12

Служба безопасности Украины разоблачила роССийскую агентуру в Укроборонпроме, а также задержала коллаборантов, разведывавших позиции ВСУ на востоке страны. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала полномасштабной агрессии рф украинская спецслужба раскрыла более 360 российских агентов и более пяти тысяч коллаборантов.

Последние задержания, в частности, произошли в Киеве, где контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности Укроборонпрома разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий, который агитировал в пользу врага.

Кроме того, к пяти годам заключения приговорен гражданин РФ, который призывал киевлян сотрудничать с оккупантами.

В Донецкой области в ходе спецоперации была ликвидирована российская агентурная сеть, разведывавшая позиции ВСУ на восточном фронте. Как уточнили в спецслужбе, один агент задержан в Славянске, другой - в Краматорском районе.

В Харькове разоблачили двоих бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, а в Луганской области приговорили к восьми и десяти годам заключения двоих командиров псевдореспублики "ЛНР", которых захватили в плен под Северодонецком.

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