ВОЙНА В Украине ВСУ в Северодонецке оттеснили оккупантов с нескольких улиц, бои продолжаются, – Гайдай

2022-06-02 19:00

За ночь на 2 июня российским оккупационным войскам не удалось достичь никаких успехов в Северодонецке, что в Луганской области. В то же время украинские защитники за прошедшие сутки в результате контратак оттеснили врага с нескольких улиц города.

Кроме того, Вооруженные силы Украины взяли пленных рашистов. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"За прошедшую ночь никаких успехов у них не было по Северодонецку. Хотя они отчитались, что заняли и полностью контролируют весь город. Ну, к сожалению, большая часть действительно контролируется, но не весь город. Бои продолжаются", – сказал он.

В то же время, по словам Гайдая, украинские военные вчера провели небольшие операции и контратаки, вследствие чего удалось оттеснить оккупантов с определенных улиц.

"Поэтому ситуация остается, как говорят военные, стабильно тяжелой, но контролируемой", – подчеркнул глава ОВА.