ВОЙНА В Украине роССия провалила штурм на Харьковском и Донецком направлениях: детали от экспертов

2022-06-04 08:30

Из-за некомпетентности командиров 35-ой общевойсковой армии РФ было проведено несколько неудачных штурмов возле Изюма, а почти весь состав военных ликвидирован.

Об этом говорится на странице Института изучения войны (ISW).

"Российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску", - говорится в сообщении.

Отмечается, что армия российских оккупантов лишена надлежащего медицинского обеспечения. По этой причине российским медикам приходится проводить много операций по удалению конечностей, что способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.

Согласно информации издания, оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализовывать контратаки в городе и его окрестностях.