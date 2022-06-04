ВОЙНА В Украине Байден уговорил ОПЕК поднять добычу нефти: чем это грозит роССии

2022-06-04 18:30

С целью компенсировать потери в нефтедобыче в России Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ увеличат добычу ресурса. Это смягчит рост цен на нефть.

Об этом пишет агентство Reuters.

В ОПЕК+ заявили, что готовы нарастить добычу на 648 тысяч баррелей в сутки в июле (на 0,7% мирового спроса), и столько же в августе. В то время как первоначальный план увеличения добычи предполагался на 432 тысячи баррелей в сутки за три месяца до сентября.

Такое решение является признаком готовности Саудовской Аравии и других стран Персидского залива ОПЕК увеличить добычу после нескольких месяцев давления со стороны Запада на решение глобальной нехватки энергии, усиленную западными санкциями в отношении РФ.

Отмечается, что в случае существенного падения нефтедобычи РФ из-за санкций – ключевым фактором формирования стоимости ресурса станет сигнал от Саудовской Аравии нарастить добычу нефти.

"Согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции могут сократить добычу в России, второму по величине экспортеру нефти в мире, на целых 2-3 миллиона баррелей в сутки. В апреле Россия уже производила ниже целевого показателя ОПЕК+ в 10,44 млн баррелей в сутки, при этом добыча составила около 9,3 млн баррелей в сутки", - отмечает агентство.

Белый дом заявил, что приветствует принятое решение и признал роль Саудовской Аравии в достижении консенсуса ОПЕК+.

Таким образом, есть определенные признаки того, что напряженные отношения между крупнейшим мировым экспортером нефти и Соединенными Штатами улучшаются, отмечает Reuters.

Также агентство подчеркивает, что американские дипломаты неделями работали над организацией первого визита Джо Байдена в Эр-Рияд после двух лет натянутых отношений из-за разногласий по поводу прав человека, войны в Йемене, а также поставки оружия США в королевство.

Президент США, вероятно, посетит Саудовскую Аравию в июне. А это будет означать встречу с фактическим лидером страны, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, с которым Байден до сих пор не встречался.