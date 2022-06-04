ВОЙНА В Украине Швейцария разрешила Германии передать Украине танки "Леопард"

2022-06-04 13:30

 

Швейцария разрешила германской стороне передать боевые танки "Леопард" для Украины. Речь может идти о 42 единицах военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesanzeiger.ch.

Германия получила разрешение на передачу танков "Леопард" из бывших запасов швейцарской армии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.

Издание отмечает, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков "Леопард". 

 

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