ВОЙНА В Украине ПВО Украины сбила четыре ракеты, запущенные с роССийской подводной лодки

2022-06-04 10:30

 

Россия вечером, 3 июня, запустила четыре ракеты с крымского направления. Все они были сбиты украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Ракеты были выпущены с подлодки с крымского направления.

Одна российская ракета сбита над морем возле Одессы, ещё 3 крылатых ракеты этим вечером сбиты над Николаевской областью.

По данным ОК, сейчас в Черном море на выполнении боевых задач находится три российских ракетных корабля и подлодка, а также 5 военно-десантных кораблей.

Напомним, ранее российские войска нанесли ракетные удары по Львовской области, в результате задерживались более десятка поездов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минобороны Германии объяснили медленные поставки вооружения для Украины

2022-06-02 20:30

АЗС Украины скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь стоит заправиться

2022-05-31 22:00

ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины – оперативное командование

2022-05-29 21:00

путин поговорил с Макроном и Шольцем: угрожал из-за оружия для Украины

2022-05-29 17:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Иностранный легион" вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются - Гайдай

2022-06-04 12:30

Враг лезет снова и снова: военная рассказала о ситуации под Изюмом

2022-06-04 12:00

Силы ВСУ на Херсонщине продвинулись на 8 километров, враг безуспешно силится их выбить, – Арестович

2022-06-04 11:30

Генштаб о ситуации на фронте: враг истощен и отводит 100 единиц поврежденной техники

2022-06-04 11:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Иностранный легион" вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются - Гайдай 2022-06-04 12:30
Враг лезет снова и снова: военная рассказала о ситуации под Изюмом 2022-06-04 12:00
Силы ВСУ на Херсонщине продвинулись на 8 километров, враг безуспешно силится их выбить, – Арестович 2022-06-04 11:30
Генштаб о ситуации на фронте: враг истощен и отводит 100 единиц поврежденной техники 2022-06-04 11:00