ВОЙНА В Украине "Иностранный легион" вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются - Гайдай

2022-06-04 12:30

 

В город Северодонецк Луганской области на помощь Вооруженным силам Украины прибыл "Иностранный легион", город продолжает сопротивляться российской оккупации. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в своем Telegram-канале в пятницу, 3 июня.

Гайдай опубликовал в своем канале репортаж журналиста "Радио Свобода", который вместе с военными прибыл в Северодонецк. Добровольцы из разных стран мира вступили в "Иностранный легион", чтобы помочь Украине избавиться от российских оккупантов.

"Луганщине помогает весь мир: "Иностранный легион" вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются", — написал Гайдай.

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