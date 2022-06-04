ВОЙНА В Украине "Иностранный легион" вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются - Гайдай

2022-06-04 12:30

В город Северодонецк Луганской области на помощь Вооруженным силам Украины прибыл "Иностранный легион", город продолжает сопротивляться российской оккупации. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в своем Telegram-канале в пятницу, 3 июня.

Гайдай опубликовал в своем канале репортаж журналиста "Радио Свобода", который вместе с военными прибыл в Северодонецк. Добровольцы из разных стран мира вступили в "Иностранный легион", чтобы помочь Украине избавиться от российских оккупантов.

"Луганщине помогает весь мир: "Иностранный легион" вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются", — написал Гайдай.