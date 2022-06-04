ВОЙНА В Украине «Ничего об Украине без Украины»: Байден заявил, что Киеву решать, уступать ли территорию

2022-06-04 20:30

Президент США Джо Байден сказал, что это зависит от Украины, когда его спросили, нужно ли Украине уступить часть своей территории, чтобы достичь мира и положить конец российскому вторжению. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.

Цитата

«Я не собираюсь говорить им, что они должны делать», – заявил президент.

«Я с самого начала говорил – и не все со мной согласились – ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь указывать им, что они должны и чего не должны делать», - сказал Байден во время выступления в штате Делавер.

Детали

Байден добавил, что «похоже», что в какой-то момент между двумя странами потребуется «урегулирование».

Байден заявил, что в это время Соединенные Штаты будут продолжать ставить украинцев в положение, в котором они смогут защитить себя.

Контекст

Вторжение, которое, как думал владимир путин, будет продолжаться несколько дней, длится уже четвертый месяц. Украинский народ удивил россия и вдохновил мир своей самоотверженностью, мужеством и боевым успехом. Большинство стран мира во главе с Соединенными Штатами приняли сторону Украины, оказав беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

"Американцы останутся с украинским народом, потому что мы понимаем, что свобода не является бесплатной. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы пытались запугать и подавлять невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. владимир путин не ожидал такой степени единства и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы дрогнем или сломаемся, он так же ошибается", - написал Байден для колонки The New York Times.