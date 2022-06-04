ВОЙНА В Украине В МВД назвали самые горячие точки на фронте: ситуация очень сложная

2022-06-04 13:00

 

Самыми горячими точками на фронте остаются Северодонецк и Славянское направление.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что ситуация в Северодонецке "очень сложная", российские оккупанты подтянули в город значительные силы.

По словам Денисенко, вторая самая горячая точка - это направление на Славянск.

"Россияне сейчас подтягивают туда максимальное количество сил, которые у них есть. На этом направлении сосредоточены уже более 20 батальонных тактических групп, а одна такая группа - это 600-800 человек, это более 30 БТРов, 10 танков", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, российские войска во время ожесточенных боев зашли в Северодонецк 30 мая. В городе не прекращаются ожесточенные уличные бои.

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