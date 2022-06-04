ВОЙНА В Украине Бои в Северодонецке: Генштаб ВСУ узнал, как оккупанты усилили свою группировку

2022-06-04 15:30

 

Противники усилены так называемым мобилизационным резервом "ЛНР", отметил Генштаб украинской армии.

В городе Северодонецк Луганской области группировки российских войск усилена за счет мобилизационного резерва "2-го армейского корпуса" (так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ЛНР").

В Северодонецке продолжаются бои, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"При поддержке артиллерии, враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва "2-го армейского корпуса"...", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, но успеха не имели.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Потом противник пошел в наступление на части востока украинского государства и пытался взять под контроль Северодонецк. Враги захватили большую часть города.

3 июня стало известно, что защитники Украины отбили у оккупантов 20% территории Северодонецка.

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