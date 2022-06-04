ВОЙНА В Украине Генштаб о ситуации на фронте: враг истощен и отводит 100 единиц поврежденной техники

2022-06-04 11:00

Враг проводит отвлекающие действия на Авдеевском и Кураховском направлениях, а на Лиманском пытается взять под контроль часть реки Северский Донец, сообщил пресс-центра Генерального штаба Украины.

На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия. На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Как отмечается, основные усилия сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

На Славянском и Бахмутском направлениях противник понес потери. В частности, совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дибровно. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, но успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья. А на Бахмутском отошел.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В целях усиления определенных участков границы и сковывания действий наших войск противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил русской федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На Донецком направлении враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

В Генштабе отмечают низкий темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий в Донецком направлении, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение наших подразделений.

«Захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего в частности в Херсонской области. Руководство кафиров передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление», — отметили в штабе.

А на Бессарабском направлении, а также Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений.

Кроме того, В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».