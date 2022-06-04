ВОЙНА В Украине Силы ВСУ на Херсонщине продвинулись на 8 километров, враг безуспешно силится их выбить, – Арестович

2022-06-04 11:30

 

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что украинские войска в Херсонской области продвинулись на 8 километров. Российские оккупанты пытаются выбить наших воинов с их позиций, но безрезультатно.

Сейчас на территории Херсонской области продолжаются бои. Об этом Алексей Арестович рассказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

Продолжаются бои за Снегиревку

Советник главы Офиса Президента рассказал, что сейчас активные бои продолжаются за Снегиревку – один из немногих временно оккупированных населенных пунктов Николаевщины. Алексей Арестович назвал эти бои самыми серьезными на Херсонском направлении.

Перешли и углубились (ВСУ – 24 канала) на 8 километров, и российские войска пытаются их выбить. У них не очень получается, потому там идет борьба. Очевидно, что наши не наступают, но выбить их не удается,
– подчеркнул Арестович.

 

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