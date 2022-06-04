ВОЙНА В Украине Враг лезет снова и снова: военная рассказала о ситуации под Изюмом

2022-06-04 12:00

За последние дни ситуация под Изюмом в Харьковской области стала довольно горячей. Враг отчаянно пытается продвинуться, чтобы окружить украинских военных на границе Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила заместитель командира добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка.

"Действительно, на Харьковщине, в частности, на Изюмском направлении, где держит позиции наш батальон "Карпатская Сечь", Легион Свободы, у нас довольно горячая ситуация, по сравнению даже с тем, как было неделю назад. В частности, вчера днем состоялась попытка прорыва городка Барвенково. Неуспешная попытка, мы полностью нейтрализовали врага. Его попытка классического наступления и захвата украинской территории завершилась неудачей. Было уничтожено нашими подразделениями с помощью других подразделений ВСУ, артиллерии Вооруженных сил Украины вражескую технику и живую силу", - пояснила Чашка.

По словам защитницы, враги не смогли пройти и не захватили ни один населенный пункт.

"Не смогли захватить ни одно село, ни городок Барвенково, который они давно пытаются захватить, потому что он для них стратегический. Со вчерашнего дня они успокоились. Попыток прорыва не происходит, однако мощные обстрелы позиций продолжаются. Но наши бойцы надежно удерживают позиции, и мы абсолютно уверены, что никакая другая попытка наступления не пройдет, и позиции наши будут удержаны абсолютно надежно", - добавила военная.

За несколько месяцев, в течение которых держит позиции в Харьковской области на Изюмском направлении батальон "Карпатская Сечь", такое происходит уже не впервые.

"Если брать последние две недели, то действительно сейчас их силы активизировались. Мы видели это и раньше, мы понимали, что готовятся такие действия. Мы были готовы отражать атаки врага, мы также делали активные попытки их отодвигать, кое-где нам это удавалось. Но мы готовы были к тому, что они будут активизироваться, это для них чрезвычайно важно, потому что мы знаем сейчас, что продолжаются достаточно жесткие бои на направлении столкновения Донецкой и Луганской областей, им было бы проще справиться с территорией Донецкой и Луганской областей, если бы им удалось прорваться здесь, на Изюмском направлении. Они могли бы тогда взять в кольцо некоторые подразделения наших Вооруженных сил и тогда могли бы захватить значительную территорию", - отметила Чашка.

Украинские войска надежно удерживают свои позиции. Все попытки врага атаковать наших военных завершаются неудачами.

"Они предпринимают попытку, мы разбиваем их технику, уничтожаем живую силу. Они успокаиваются, идут на наладку, наращивают силы какое-то время, в зависимости от того, какие потери они понесли. Они наращивают силы и потом снова и снова пытаются, потому что у них нет вариантов. Они понимают, что они постоянно терпят неудачу, это для них начинает превращаться в какую-то катастрофу, поэтому они будут и в дальнейшем, очевидно, пытаться. Однако, во-первых, мы очень надежно стоим на своих позициях. Во-вторых, у нас есть оружие, у нас есть достаточно для того, чтобы удерживать эти позиции. Надеемся, что в ближайшее время у нас будет достаточно оружия, чтобы переходить в контрнаступление", - резюмировала военная.