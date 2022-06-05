ВОЙНА В Украине Войска рф понесли потери и отступили на Николаевском направлении – Генштаб

2022-06-05 15:00

Российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции в Николаевской области. Однако при наступлении враг нарвался на ответ украинских защитников и отступил.

Подразделения противника понесли значительные потери. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 июня.

Военные отмечают, что на Николаевском направлении войска РФ развернули до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии.

Также захватчики пытались восстановить свое утраченное положение на направлении Сухого Ставка и Лозового. Там они понесли значительные потери и отошли.

Отминусовали ВСУ оккупантов и на Донецком и Луганском направлениях, отбив накануне пять атак. Во время боев защитники уничтожили три российских танка, четыре артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники. Подразделения ПВО сбили боевой вертолет Ка-52 и два беспилотника типа "Орлан-10".

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил на Восточном направлении ликвидировали самолет захватчиков, вероятно, Су-34, а на Южном – БПЛА типа "Форпост".

Средства противовоздушной обороны Военно-морских сил поразили четыре крылатые ракеты "Калибр". В итоге за предыдущие сутки подразделения Сил обороны уничтожили девять воздушных целей армии РФ.