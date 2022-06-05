ВОЙНА В Украине Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали

2022-06-05 20:00

 В Верховной Раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Facebook.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - написал он.

По его словам, законопроект будет внесен в Раду в течение следующей недели.

"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", - добавил Гетманцев.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2022 года в национальной валюте составляли 26,5% годовых. Это выше, чем в марте (20,6%), однако значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%).

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