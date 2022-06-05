ВОЙНА В Украине Контратака ВСУ в Северодонецке свела на нет наступательный порыв России, - британская разведка

2022-06-05 21:00

 

За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в спорном Северодонецке на востоке Украины. Это свело на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из управляемых Россией "ЛНР". Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов - это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для атаки на городские районы.

"Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные смогли перегруппироваться и занять оборону в Северодонецке Луганской области, где продолжаются уличные бои.

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