ВОЙНА В Украине Турция хочет согласовать с Лавровым вывоз зерна из Украины: сколько нужно времени

2022-06-05 22:00

Турция в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова надеется выработать механизм экспорта украинского зерна по Черному морю.

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, вывоз зерна через морские порты видится наиболее разумным и реализуемым вариантом, как экономически, так и физически.

"В этом направлении, безусловно, украинская сторона должна будет провести работы по разминированию в портах Одессы. Но взамен есть законные ожидания безопасности, что российские корабли не будут заходить в эти порты", - отметил Калын.

Он подчеркнул, что на сегодня продолжаются консультации по координации отправления и прибытия этих судов между Турцией, Украиной, Россией и ООН. И стороны должны создать механизм для наблюдения за этим процессом. А важные решения могут быть приняты в ходе визита Лаврова 8 июня.

"Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель. Потому что время идет против нас, когда мы рассматриваем разминирование и подготовку коридора", - добавил Калын.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предоставил гарантии безопасности и заявил, что не будет атаковать Украину при вывозе зерна по Черному морю.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких гарантий еще предоставлено не было.