ВОЙНА В Украине В Госдуме рф пригрозили ударом по госучереждениям Украины

2022-06-06 21:00

В Украине до сих пор функционируют многие государственные учреждения отметил Андрей Картаполов.

Российские военные могут начать наносить удары по инфраструктуре и государственным учреждениям Украины. Об этом сказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщают Известия в понедельник, 6 июня.

"Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия", – заявил он.

Картаполов подчеркнул, что "таких объектов много".

"Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми затруднениями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины", – сказал Картаполов, который видимо не в курсе, что аэропорты Киева закрыты со дня начала полномасштабной войны России против Украины.

Накануне президент РФ Владимир Путин пригрозил, что российские войска могут начать нонасить удары по тем объектам, которые до сих пор не трогали. При этом он не увидел особой разницы между американскими установками HIMARS и РСЗО разработки времен СССР – Град, Ураган и Смерч.