ВОЙНА В Украине Разведка Британии о Донбассе: ВСУ отбили часть Северодонецка, рф затормозила под Попасной

2022-06-07 18:00

Украинские военные отбили часть Северодонецка, а армия России застопорилась под Попасной и готовится наступать от Изюма, говорится в отчете британской разведки о боях на Донбассе.

Отмечается, что силам обороны Украины удалось отбить часть Северодонецка на выходных, однако войска России, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города. По мнению разведчиков, армия РФ, вероятно, продолжает планировать отрезать Северодонецк с севера и с юга.

Британцы также отметили, что несмотря на майские успехи на Попаснянском направлении, продвижение армии РФ в этом районе застопорилось на прошлой неделе.

Кроме того, разведчики обратили внимание на сообщения о тяжелых обстрелах в районе Изюма. По их мнению, это указывает на подготовку РФ к возобновлению наступления с севера.

В британской разведке считают, что России нужно добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы развить тактический успех в оперативный и приблизиться к политической цели по полному контролю над Донецкой областью.