ВОЙНА В Украине Авиация ВСУ громит оккупантов: появились данные о новых успешных атаках

2022-06-07 19:00

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 10 атак врага, уничтожен 1 танк, 3 артиллерийских системы, 2 боевые бронемашины, 1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами. Также были сбиты 2 беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10”.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг сосредоточивается на удерживании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Также оккупанты проводят дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.

На Славянском направлении противник продолжает наступление на направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении Долгенького и Долина.

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары с самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Враг продолжает штурм города Северодонецк - боевые действия продолжаются, противник несет потери.

Также в Генштабе сообщают, что на Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное, Роты.

С целью усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг проводит передислокацию подразделений.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениях вражеских сил на Херсонщине, а самолеты - по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

С целью восстановления утраченного положения враг вел наступательные действия в направлении Лозовое – Белая Криница, успеха не имел.