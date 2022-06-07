ВОЙНА В Украине Данилов отреагировал на угрозы Путина об ударах "туда, куда еще не били"

2022-06-07 20:00

 

Секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов прокомментировал угрозы президента страны-агрессора РФ Владимира Путина из-за поставок Западом оружия Украине.

Путин грозился наносить удары "по тем объектам, по которым еще не били".

По словам Данилова, так российский диктатор предлагает, чтобы наше государство не получало вооружение, а "сдалось и подписало капитуляцию", однако этого не будет.

"У нас идет война. И я не знаю, до чего эти его "пугалки". Категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт", – отметил Данилов.

По его убеждению, если бы у Украины было достаточно средств для того, чтобы защищаться, это существенно помогло бы выбивать врага с наших территорий. Именно поэтому, напомнил секретарь СНБО, продолжаются многочисленные переговоры с партнерами по поставкам вооружения.

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