ВОЙНА В Украине "Сдавать Северодонецк никто не будет". Гайдай ожидает ожесточенные бои в Луганской области

2022-06-08 19:30

В ближайшее время российская армия сосредоточит все усилия на захвате Северодонецка и перерезании трассы Бахмут—Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, россияне бросят все резервы на полный захват Луганской области.

"Мы ожидаем увеличение обстрелов и бомбардировок Северодонецка и Лисичанска в разы, масштабные наступления на Северодонецком и Попаснянском направлениях, а также попытки снова форсировать Северский Донец, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления. То есть, бои будут ожесточенными, они бросят сюда все, чтобы выполнить свои задачи", — сказал Гайдай.

Также он отметил, что сегодня точкой главных боев в Луганской области продолжает оставаться Северодонецк. Отдельно Гайдай призвал общественность и журналистов "не разводить зраду", заявив, что никто не собирается сдавать областной центр.

Трассу Бахмут—Лисичанск противник не контролирует, однако сильно обстреливает, поэтому сегодня этой дорогой не пользуются — снабжение идет другими путями.

"Планы рашистов не изменились, они "хотят" до 10 июня захватить Северодонецк и "дорогу жизни". На это брошены все рашистские силы", — резюмировал Гайдай.