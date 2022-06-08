ВОЙНА В Украине США работают с союзниками над поставками в Украину противокорабельных ракет, - Белый дом

2022-06-08 19:00

 

Администрация президента США работает вместе с международными партнерами над возможностью обеспечить Украину эффективными противокорабельными ракетами. Вашингтон поддерживает постоянные контакты с Киевом для удовлетворения запросов по оружию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты остаются самым крупным поставщиком оборонной помощи Украине.

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее береговую оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные судна береговой обороны, мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем", - приводит издание слова официального представителя.

Ранее правительство Британии пообещало Украине поставить партию высокотехнологичных ракет Brimstone. Они должны помочь ВСУ деблокировать украинские порты.

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