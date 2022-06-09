Политика Президент Польши Анджей Дуда начал большое турне по Европе в поддержку Украины

2022-06-09 08:26

Президент Польши Анджей Дуда начал турне по странам Европы в поддержку предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе для Украины.

Как сообщает канцелярия польского президента, вместе с Дудой участие в поездке должна была принять президент Словакии Зузана Чапутова, но у нее выявили коронавирус.

Турне Дуда начнет в Португалии, потом посетит Италию и Румынию, где примет участие в саммите Бухарестской девятки.

Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.

"Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна) было успешным, и как преодолеть эту проблему", – пояснил он.