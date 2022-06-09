ВОЙНА В Украине видео СБУ: Оккупанты придумали "естественное разминирование" – направлять людей на минные поля

2022-06-09 16:30

Оккупанты обсуждают возможность "разминировать" временно оккупированный Мариуполь "естественным методом", выпустив на минные поля украинских пленных. Переговоры оккупантов с упоминанием такой возможности публикует СБУ.

"Обсуждался вроде бы момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", – говорит своему коллеге сотрудник российского фсб.

Военнослужащий утверждает, что такой подход уже согласован с местными коллаборантами: "Наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Николаевской области направили на заминированные участки дороги автомобили с людьми, которые пытались эвакуироваться. Тех, кто смог проехать, расстреляли.