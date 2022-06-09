ВОЙНА В Украине ​Срочно нужны 200 черных пакетов: сводка Генштаба о потерях роССийских войск на 9 июня

2022-06-09 16:00

 

С 24 февраля до 9 июня общие боевые потери противника в Украине составили почти 32 тысячи "штыков", 1400 танков и более 3400 БМП и БТРов.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

За это время уничтожено и ликвидировано:

  • личного состава ‒ около 31700 (+200) человек;
  • танков ‒ 1398 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3438 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 711 (+8) ед,
  • РСЗО – 213 (+0) ед,
  • средства ПВО – 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2421 (+15) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении ВСУ обламали врагу зубы, поэтому оккупанты вынуждены были вывести для восстановления боеспособности подразделения 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

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