​Срочно нужны 200 черных пакетов: сводка Генштаба о потерях роССийских войск на 9 июня

2022-06-09 16:00

С 24 февраля до 9 июня общие боевые потери противника в Украине составили почти 32 тысячи "штыков", 1400 танков и более 3400 БМП и БТРов.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

За это время уничтожено и ликвидировано:

личного состава ‒ около 31700 (+200) человек;

танков ‒ 1398 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3438 (+9) ед,

артиллерийских систем – 711 (+8) ед,

РСЗО – 213 (+0) ед,

средства ПВО – 96 (+0) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2421 (+15) ед,

специальная техника – 53 (+0).

Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении ВСУ обламали врагу зубы, поэтому оккупанты вынуждены были вывести для восстановления боеспособности подразделения 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.