​Срочно нужны 200 черных пакетов: сводка Генштаба о потерях роССийских войск на 9 июня

С 24 февраля до 9 июня общие боевые потери противника в Украине составили почти 32 тысячи "штыков", 1400 танков и более 3400 БМП и БТРов.Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.
За это время уничтожено и ликвидировано:
Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На Бахмутском направлении ВСУ обламали врагу зубы, поэтому оккупанты вынуждены были вывести для восстановления боеспособности подразделения 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.