ВОЙНА В Украине роССия пытается возобновить наступление для полного захвата Запорожской области – Генштаб

2022-06-09 22:00

Российские войска пытаются возобновить наступление, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.

"Враг сосредоточился на удержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на данных направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", — сказал Громов.

Также представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.